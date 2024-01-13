Гаджиев: не вижу ни одного шанса на то, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в MMA
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«Это удел больших ребят — получать новости о себе без каких-либо оснований. Пришёл в зал и пришёл, то есть парень решил просто немного потренироваться, ребят поддержать. Я не вижу ни одного шанса на то, что Хабиб подерётся с Эдвардсом за пояс, и на то, что он вернётся в MMA», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
13 января Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру.
Ранее дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг возможное возвращение племянника в спорт.