Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру

Бывший боец Чэйл Соннен предположил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.

«Тренер Хавьер Мендес в интервью заявил, что Хабиб снова тренируется с ним. Он сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою». И это всё, что я знаю. Хабиб тренируется не просто так», — сказал Соннен на своём канале.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года он нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ.