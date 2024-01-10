Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Об этом сообщает MBRCSA в соцсетях.

Этой награды удостаиваются деятели, которые внесли значительный вклад в спорт в ОАЭ и мире.

Премия учреждена в 2009 году.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Монсон заявил, что сейчас в российском спорте нет звезды уровня Нурмагомедова.