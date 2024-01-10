Хабиб Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ
Об этом сообщает MBRCSA в соцсетях.
Этой награды удостаиваются деятели, которые внесли значительный вклад в спорт в ОАЭ и мире.
Премия учреждена в 2009 году.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Монсон заявил, что сейчас в российском спорте нет звезды уровня Нурмагомедова.