Монсон: сейчас в российском спорте нет звезды уровня Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказал мнение касательно звёзд в российском спорте.

«Безусловно, российские спортсмены остаются одними из самых популярных во всём мире. Особенно в единоборствах. Но сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба Нурмагомедова. После его ухода из UFC никто не достиг такого же пика популярности», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов выложил архивное видео с отцом и Махачевым.