Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг возможное возвращение племянника в спорт

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном возвращении спортсмена в смешанные единоборства.

«Тренер Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму это святое дело», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру.