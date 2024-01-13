Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг возможное возвращение племянника в спорт
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«Тренер Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму это святое дело», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру.