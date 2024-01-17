Гафоров получил реванш с Гомешом в Гран-при ACA
- РИА Новости
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«Соперник Гафорова чемпион ACA Курбан Гаджиев получил травму, и ему потребуется продолжительное время на лечение и восстановление. Не думаю, что он сможет вернуться в клетку раньше мая-июня месяца, учитывая характер травмы. Азам Гафоров получил шанс на долгожданный реванш. Место Гаджиева в Гран-при досталось Алану Гомешу, который в ноябре 2021 года нокаутировал Гафорова в первом раунде на ACA 131», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.
В активе Гафорова 14 побед и три поражения. У Дека 23 победы, 12 поражений и одна ничья.
Бой состоится 9 февраля на турнире ACA 170 в Москве на арене Ирины Винер-Усмановой.
Ранее сообщалось, что Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA.