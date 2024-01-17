Гафоров получил реванш с Гомешом в Гран-при ACA

Боец ACA из Таджикистана Азам Гафоров проведёт свой следующий поединок с бразильцем Аланом Гомешом 9 февраля в Москве.

«Соперник Гафорова чемпион ACA Курбан Гаджиев получил травму, и ему потребуется продолжительное время на лечение и восстановление. Не думаю, что он сможет вернуться в клетку раньше мая-июня месяца, учитывая характер травмы. Азам Гафоров получил шанс на долгожданный реванш. Место Гаджиева в Гран-при досталось Алану Гомешу, который в ноябре 2021 года нокаутировал Гафорова в первом раунде на ACA 131», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

В активе Гафорова 14 побед и три поражения. У Дека 23 победы, 12 поражений и одна ничья.

Бой состоится 9 февраля на турнире ACA 170 в Москве на арене Ирины Винер-Усмановой.

Ранее сообщалось, что Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA.