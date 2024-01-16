Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA
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«Чемпион ACA в легчайшем весе Россиянин Олег Борисов из-за травмы не сможет провести бой 26 января против соотечественника Магомеда Бибулатова и выбывает из Гран-при. После восстановления он сможет защищать свой титул», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.
В активе Бибулатова 20 побед и три поражения. У Дека 23 победы, 12 поражений и одна ничья.
Бой возглавит турнир ACA 169 в Грозном 26 января.
Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт бой на турнире ACA, приуроченный к юбилею лиги.