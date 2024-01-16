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Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA

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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что словак Томаш Дек выйдет на замену вместо чемпиона лиги в легчайшем весе Олега Борисова в полуфинале Гран-при организации.
Дек заменит Борисова в полуфинале Гран-при ACA
  • globallookpress.com
  • © 50 Robert Hradil/ZUMAPRESS.com

«Чемпион ACA в легчайшем весе Россиянин Олег Борисов из-за травмы не сможет провести бой 26 января против соотечественника Магомеда Бибулатова и выбывает из Гран-при. После восстановления он сможет защищать свой титул», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.

В активе Бибулатова 20 побед и три поражения. У Дека 23 победы, 12 поражений и одна ничья.

Бой возглавит турнир ACA 169 в Грозном 26 января.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт бой на турнире ACA, приуроченный к юбилею лиги.

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