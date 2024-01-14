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Исмаилов проведёт бой на турнире ACA, приуроченный к юбилею лиги

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт поединок на турнире ACA, посвящённый десятилетию лиги.
Исмаилов проведёт бой на турнире ACA, приуроченный к юбилею лиги
  • РИА Новости

«Весь 2024 год пройдёт под эгидой десятилетия ACA. Десять лет назад, в марте 2014 года, состоялся первый турнир организации. 9 марта мы хотели бы подчеркнуть этот юбилейный символизм и подарить нашим фанатам суперпротивостояние. Магомед Исмаилов отметился в истории лиги громкими боями. Это событие привлечёт внимание фанатов единоборств и просто любителей спорта. Но когда все узнают имя его соперника, то это противостояние станет во много раз привлекательнее», — заявил президент ACA Алексей Яценко.

На счету 37-летнего бойца 22 поединка, среди которых 18 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Исмаилов подписал контракт с АСА.

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