Доказательство превосходства: Анкалаев нокаутировал Уокера в бою-реванше на UFC Fight Night 234

Магомед Анкалаев одержал досрочную победу над Джонни Уокером в ответном поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Россиянин не лучшим образом провёл первый раунд и выглядел немного пассивнее бразильца, но во втором сделал соответствующие выводы и нокаутировал соперника ударом справа. Уроженец Дагестана прервал серию из двух безвыигрышных боёв и заявил о готовности сразиться за титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Изначально первый турнир UFC в 2024 году должен был включать в себя сразу два поединка с участием российских бойцов, но впоследствии их число сократилось до одного. Яна Сантос (ранее Куницкая) собиралась прервать серию из трёх поражений в битве с Нормой Дюмонт, но была вынуждена сняться с шоу из-за травмы. Как сообщила спортсменка в соцсетях, причиной стал перелом носа, полученный на тренировке. Причём пострадала не только она, но и соперница, лишившаяся возможности не только заработать, но и побороться за место в топ-10 легчайшего веса. Следующего шанса проявить себя ей придётся ждать до апреля — именно тогда она сойдётся с экс-чемпионкой лиги Жермейн де Рандами.

В итоге единственным представителем страны остался Магомед Анкалаев, которому предстояло сразиться с Джонни Уокером в реванше. После скандала в первом бою уроженец Дагестана был предельно мотивирован расставить все точки над i в противостоянии с бразильцем и вернуться в гонку за титулом полутяжёлого дивизиона. А также порадовать своим выступлением генерального директора промоушена Дану Уайта, открыто критиковавшего его после спорной ничьей с Яном Блаховичем. Россиянин уверял, что функционер останется доволен им, и впредь пообещал завершать схватки досрочно. А ведь именно ярких финишей не хватало ему в последнее время.

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Если же говорить о бойцах из постсоветского пространства, то в рамках основной программы свой очередной поединок в UFC проводил легендарный Андрей Орловский. Как и Анкалаев, он не брал верх в двух последних из них, правда, в обоих случаях проиграл. Сначала его «задушил» Маркос Рожерио де Лима, а потом отправил на канвас Дон'Тэйл Майес. И встреча с Валдо Кортесом-Акостой явно не обещала стать лёгкой прогулкой для 44-летнего ветерана. Доминиканец был значительно моложе и немного крупнее, а в минувшем августе одержал пятую победу нокаутом в карьере. Тогда не выдержал Лукаш Бржески.

О сильных сторонах соперника был прекрасно осведомлён и Орловский. Понимая, что каждый пропущенный удар может стать последним, он старался действовать максимально расчётливо и слабо походил на того бескомпромиссного рубаку, которым был ещё несколько лет назад. Тем не менее даже такие меры не позволили ему обойтись без определённого ущерба. В концовке первого раунда Кортес-Акоста несколько раз удачно набрасывался на оппонента и чуть было не застал его врасплох.

В таком же ключе прошли и два оставшихся отрезка. Белорус работал спокойно и с оглядкой на оборону, в то время как доминиканец периодически пытался прорываться на ближнюю дистанцию. И за счёт этого выглядел более активным и нацеленным на нокаут. Причём он успевал не только перебивать экс-чемпиона UFC, но и красоваться перед публикой. Правда, выглядело это не очень уважительно по отношению к Орловскому.

В итоге члены жюри вполне ожидаемо встали на сторону Кортес-Акосты. Удивительным в этом вердикте было лишь то, что он взял верх не с сухим счётом. Один из раундов все трое судей отдали Орловскому, но для успеха этого было недостаточно. Таким образом, Андрей остался на втором месте в истории чемпионата по общему числу как схваток (41), так и побед (23).

Любопытно, что на этом же турнире выступал и рекордсмен UFC по обоим показателям (42 и 25 соответственно). Правда, Джиму Миллеру противостоял куда менее грозный оппонент. В крупнейшей лиге мира Габриэль Бенитес провёл 13 поединков и был сильнее лишь в семи из них, четырежды уступив досрочно. Хотя бился лишь с одним топовым соперником — ныне 12-м номером полулёгкого веса Содиком Юсуффом.

На этот же раз сражение проходило в рамках лёгкого дивизиона, но это не пошло на пользу Бенитесу. Да, в стойке он временами превосходил менее габаритного визави, но в партере ничего не мог противопоставить обладателю чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. И если во втором раунде Миллер лишь прощупывал почву и делал ставку скорее на ground and pound, то в заключительном сделал акцент на грепплинг и не прогадал. Пробравшись за спину, он поймал мексиканца на удушающий сзади и в очередной раз переписал рекорды организации.

После этого настал черёд Анкалаева подтверждать свои слова делом. За последние три с небольшим года он выиграл пять раз и лишь дважды — досрочно. В июле 2022 года он катком прошёлся по Энтони Смиту, а в октябре 2020-го нокаутировал Иона Куцелабу в реванше. Тогда первая схватка также завершилась скандалом, а для выяснения отношений оппонентам потребовалось второй раз сойтись в октагоне.

Но поначалу сложилось впечатление, что побеждать вышел Уокер, а не Анкалаев. Бразилец был активен, резок и изобретателен, выбрасывая не только размашистые хуки, но и всевозможные вариации ударов ногами. Любителей кикбоксинга наверняка порадовали попытки акс-кика и хил-хука, но обе были неудачными. Магомед же хоть и поддавливал, но действовал в привычной манере — осторожно и расчётливо. Кроме эпизода, когда непреднамеренно пробил противнику в пах и получил за это предупреждение от рефери.

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После перерыва Анкалаев усилил давление и стал ещё больше поджимать Уокера к сетке. И хотя временами тот всё ещё пытался огрызаться, постепенно инициатива перешла к россиянину. Явно не готов бразилец оказался и к смене стойки у соперника, пусть та во многом была вынужденной. В надежде защитить ногу от лоу-киков Магомед встал в правшу. И именно после этого и застал визави врасплох. Джонни провалился при попытке хука и напоролся на удар справа, сбивший его с ног. А за ним последовал «контрольный в голову», заставивший вмешаться Майка Годдарда.

Анкалаев нокаутировал Уокера в реванше и одержал первую победу за полтора года, благодаря чему вернулся в чемпионскую гонку. А по окончании поединка он заявил о желании побороться за трофей, которым в настоящий момент владеет Алекс Перейра.

«Я готовился очень долго. Сразу просил реванш. Но это не самое главное. Хочу биться за пояс. Давно заслуживаю. У меня десять боёв подряд. Дайте мне поединок за титул… Каждый мой соперник пытается подобрать ключи ко мне, но это не всем удаётся. Когда выхожу в клетку, начинаю охотиться за соперниками. И у них ничего не получается… С Джонни у нас ничего личного. Получилось так, что прошлая схватка не состоялась. Здесь мы закрыли этот вопрос», — заявил Анкалаев.