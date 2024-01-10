Оставив Гэтжи за бортом: Царукян сразится с Оливейрой за звание первого претендента на титул Махачева

Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300, который пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе. Как сообщил генеральный директор промоушена Дана Уайт, победитель боя получит звание первого претендента на титул в лёгком весе и сразится с Исламом Махачевым летом 2024 года. При этом функционер не упомянул о судьбе Джастина Гэтжи, который ещё недавно считался потенциальным оппонентом чемпиона. Почему американец временно выпал из гонки за поясом и готов ли россиянин к очередному испытанию — в материале RT.

Первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2024 году пройдёт в грядущие выходные, но уже сейчас промоушен находится в центре внимания. Причиной тому стали два громких анонса, которыми аудиторию порадовал генеральный директор лиги Дана Уайт. Так, в рамках UFC 299 состоится бой между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени, а на юбилейном шоу организации схлестнутся Арман Царукян и Чарльз Оливейра. При этом на кону будет стоять звание первого претендента на титул в лёгком весе, которым владеет Ислам Махачев.

Как объяснил Уайт, решение устроить элиминатор было обусловлено состоянием действующего чемпиона, который восстанавливается после травмы ноги, полученной в реванше с Александром Волкановски. И это удивительно, ведь в команде россиянина не акцентировали внимание на его проблемах со здоровьем. Более того, в конце декабря менеджер Ризван Магомедов рассказал о намерении Махачева провести поединок на UFC 299, запланированный на 9 марта. Причём ему было неважно, с кем именно делить клетку: с бывшим обладателем трофея Оливейрой или Джастином Гэтжи, заслужившим право побороться за пояс после победы над тем же Порье.

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Так, в последнее время именно Гэтжи называли фаворитом в борьбе за звание следующего претендента. Считалось, будто руководство промоушена может применить санкции к Оливейре, не сумевшему выступить на октябрьском шоу в Абу-Даби, и дать американцу второй шанс завоевать титул. Причём так же думали и многие другие представители сообщества. В интервью RT такую позицию высказывал бывший боец PFL Николай Алексахин, поддерживал эту идею экс-звезда лёгкого веса UFC Майкл Кьеза, как и менеджер россиянина Али Абдель-Азиз. Но в итоге всё сложилось иначе.

На данный момент сам Гэтжи никак не прокомментировал ни эту информацию, ни предложение Махачева встретиться в начале июня. Если судить по его социальным сетям, ещё 27 декабря тот возобновил тренировки, что подразумевало его скорое возвращение в октагон. И хотя впоследствии он выкладывал фрагменты занятий, не давал комментариев на тему поединка за звание первого номера категории. И это выглядит странно, ведь обычно в таких случаях бойцы не особо сдерживаются. А Джастину есть из-за чего расстраиваться.

Как сказал Уайт, триумфатор боя между Царукяном и Оливейрой померится силами с Махачевым летом. Но это при идеальном раскладе. Ведь будущий соискатель трофея может получить травму и потребовать дополнительного времени на восстановление, из-за чего встреча будет сдвинута на начало осени. Тогда сам Гэтжи сразится за пояс не ранее 2025-го, что для него крайне нежелательно. Ведь выходить на такую важную схватку после полуторагодичного простоя — это не лучший вариант, а драться с кем-то ещё слишком опасно. Любое поражение перечеркнёт все его достижения и в какой-то мере даст возможность почувствовать себя Тони Фергюсоном. В мае 2020-го тот шёл на серии из 12 побед и должен был биться с Хабибом Нурмагомедовым, но проиграл тому же Джастину и после этого уже не вернулся на былые высоты.

В свете этого возникает логичный вопрос, почему в UFC предпочли свести в клетке Оливейру не с Гэтжи, а с Царукяном, ведь это казалось более логичным. И на это могло быть несколько причин. Во-первых, сам Джастин мог отказаться от такого предложения, ведь уже заслужил такое право и не хотел проходить очередную проверку. Во-вторых, матчмейкеров могло восхитить выступление Армана в дуэли с Бенэилом Дариушем. Тогда россиянин «уничтожил» оппонента за 64 секунды и заставил говорить о готовности биться с сильнейшими.

Но справедливо ли судить о его способностях по поединку с Дариушем? Да, когда-то последнего называли самым опасным соперником для Махачева, но это оказалось фикцией. Со времён поражения от Эдсона Барбозы тот не дрался ни с одним топом, не считая Матеуша Гамрота, находившегося на спаде Фергюсона и Оливейры. И если с первыми двумя справился, то третьим был разгромлен. А уже спустя полгода потерпел ещё более тяжёлое фиаско.

Безусловно, всё это не умаляет качеств Царукяна. Сейчас он в великолепной форме, обладает отличной комбинацией навыков в стойке и партере, а также считается одним из самых «голодных» легковесов лиги. И именно высочайший уровень мотивации и уверенности в себе и могли помочь ему привлечь к себе внимание руководства. Не восхититься его нацеленностью на успех попросту невозможно, поэтому решение предоставить ему шанс проверить свои навыки в противостоянии с бывшим чемпионом кажется вполне логичным.

Проблема в том, что с соперниками такого калибра Царукян ещё не встречался, поэтому вполне может повторить ошибку, допущенную им в дуэли с Гамротом. Тогда он явно не рассчитывал провести в клетке все запланированные 25 минут и в заключительных раундах откровенно подсел, позволив неуступчивому поляку забрать победу.

На этот же раз опасность заключается в ином. С такими разноплановыми и хитрыми оппонентами его пути ещё не пересекались, вследствие чего риск недооценки как никогда высок. Ведь ранее многие ставили под сомнение навыки Оливейры в стойке, горько поплатившись за это. Тот же Майкл Чендлер явно не был готов к такой рубке с бразильцем, да и Гэтжи явно был заряжен на нокаут. В итоге, потратил слишком много сил на размашистые боковые и пропустил разящий прямой в челюсть, после чего попался на удушающий сзади.

Царукян тоже любит форсировать ход схватки и очень уверен как в своих ударных, так и борцовских навыках. И до сих пор помнит, какое ожесточённое сопротивление оказал Махачеву в своём дебюте. И это вполне может сыграть с ним злую шутку. Если он позволит себе хоть ненадолго расслабиться, то рискует повторить судьбу того же Порье, потерпевшего самое обидное поражение именно в поединке с Оливейрой.

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Поэтому Арману не стоит обращать внимания ни на заявления главы AMC Fight Nights Камила Гаджиева, прочащего ему звание чемпиона UFC в лёгком весе, ни на котировки букмекеров, внезапно отдающих именно ему предпочтение в грядущей схватке. Лучше прислушаться к своему наставнику Сергею Торосяну, по мнению которого битва будет крайне непростой.

«Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всём, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях. Оливейра очень упёртый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжёлый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз — бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьёзная проверка для Армана», — приводит слова специалиста Metaratings.

Ведь если Царукян возьмёт верх, то уже до конца года получит возможность вновь подраться с Махачевым. И в этот раз будет более готов к этому испытанию, чем пять лет назад. Правда, и сам Ислам наверняка отнесётся к этому гораздо серьёзнее. Ведь одно дело выходить против дебютанта промоушена, не имевшего опыта выступлений в крупных российских лигах, другое — новоиспечённого первого номера дивизиона.