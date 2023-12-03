В первом размене: Царукян нокаутировал Дариуша за 64 секунды на турнире UFC в Остине

Арман Царукян одержал победу над Бенэилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52, который прошёл в американском городе Остине. Сокрушительным правым прямым боец уложил соперника на канвас и одержал свою самую быструю победу в американском промоушене, решив все вопросы за 64 секунды. А после поединка он получил награду за «Выступление вечера» и в очередной раз выразил желание провести реванш с действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым.

Для Армана Царукяна поединок на турнире UFC в Остине имел колоссальное значение. В июне 2022 года у него уже была возможность пробиться в элиту лёгкого дивизиона UFC, но он потерпел поражение от Матеуша Гамрота и остался в числе подающих надежды. Однако впоследствии он вновь вернулся на победные рельсы и сравнительно быстро получил второй шанс. Реализовать его было необходимо в дуэли с Бенэилом Дариушем, ещё совсем недавно считавшимся главной угрозой для действующего обладателя трофея Ислама Махачева.

И хотя преимущество в опыте было на стороне американца ассирийского происхождения, фаворитом грядущего противостояния считался именно Царукян. Либо букмекеры не верили в способность Дариуша быстро восстановиться после фиаско в битве с Чарльзом Оливейрой и должным образом настроиться на встречу с восьмым номером рейтинга, либо настолько высоко оценивали мастерство российско-армянского спортсмена. В схожей манере вёл себя и Бенэил. Он называл 27-летнего Армана самым «голодным» из топ-10 дивизиона и восхищался его техническим арсеналом.

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Хотя большинство коллег отдавали предпочтение Царукяну, не все были о нём такого высокого мнения. Например, за полторы недели до шоу негативные комментарии в его адрес отпустил Бобби Грин, также заявленный в качестве одного из участников. Американский ветеран назвал его «ужасным и скучным» бойцом, а также посмеялся над попытками выпрашивать денежные бонусы у промоушена. Очевидно, именно эти слова и послужили причиной конфликта между спортсменами за пару дней до мероприятия, в ходе которого Арман ударил Бобби по лицу. Всё могло перерасти в полноценную драку, но охрана успела вовремя вмешаться и до побоища дело не дошло.

Быть может, именно стычка с Царукяном повлияла на выступление Грина на UFC on ESPN 52. Свой поединок он проиграл и не смог продлить серию из двух побед. Джэлин Тёрнер разобрался с ним менее чем за три минуты: сначала поймал его на встречном движении и парой попаданий в голову уложил на канвас, а потом добил. Правда, Бобби проявил себя с лучшей стороны и нашёл в себе силы поздравить триумфатора. Успев немного прийти в себя, тот на ватных ногах направился к сопернику и отдал ему дань уважения.

После этого настала очередь Царукяна проявить себя. Но на фоне произошедшего сделать это было непросто. Помимо предыдущей битвы, ещё семь завершились досрочно, причём часть из них — крайне эффектно. Достаточно вспомнить фантастический камбэк Родолфо Беллато в дуэли с Игорем Потерей, сразу два нокаута после сокрушительных бросков в исполнении Драккара Клозе и Коди Брандэйджа. Впечатлили техасских болельщиков и Шон Брэди с Дейвесоном Фигередо. Первый с помощью кимуры заставил сдаться экс-претендента на титул в среднем весе Келвина Гастелума, второй единогласным решением взял верх над Робом Фонтом и успешно дебютировал в легчайшей категории.

Но Царукян сумел выделиться на общем фоне. Первую минуту он потратил на разведку, а в первом же размене отправил Дариуша в глубокий нокаут. До цели не дошли ни правый прямой, ни колено в голову, зато выброшенный вдогонку оверхенд пришёлся аккурат в челюсть. Бенэил рухнул как подкошенный, а уже на канвасе пропустил ещё пару контрольных в голову. Он долго не мог прийти в себя, из-за чего не сумел поучаствовать в официальном объявлении результатов.

Несмотря на это, Царукян поблагодарил Дариуша и назвал его одним из самых уважаемых легковесов, благодаря которому он «теперь является вторым или третьим номером дивизиона». А также выразил надежду, что его следующая битва пройдёт за пояс категории. Правда, шансов на это крайне мало. Ведь перед ним в очереди стоят тот же Оливейра и Джастин Гэтжи, имеющие гораздо больше оснований на встречу с Махачевым, чем некогда оказавший ему достойное сопротивление Арман.

Так или иначе Царукян одержал самую быструю победу в UFC (64 секунды), сделал заявку на включение в топ-5 рейтинга лёгкого веса и в третий раз в карьере получил бонус за «Выступление вечера». Как и семеро других спортсменов. Руководство UFC особенно расщедрилось и премировало всех выигравших нокаутом или сдачей атлетов, кроме Беллато. Тот вместе с Потерей удостоился награды за «Бой вечера».