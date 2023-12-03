Чимаев заявил, что перенесёт операцию и будет готов к турниру UFC 300

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Хамзат Чимаев сообщил, что будет готов к следующему поединку в начале весны 2024 года.

«В течение двух недель мне сделают операцию, я восстановлюсь, а затем вернусь, чтобы кого-нибудь разгромить. Скажите главе промоушена Дане Уайту, пусть это организует на UFC 300», — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Турнир UFC 300 должен пройти в марте или апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чимаев попросил UFC устроить бой с бразильцем Алексом Перейрой.