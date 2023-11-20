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Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Перейрой

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Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к президенту организации Дане Уайту по своему следующему поединку.
Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Перейрой
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«Дана Уайт, дай мне прикончить Алекса Перейру», — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету спортсмена чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном бою турнира UFC 295. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

В активе Перейры девять побед и два поражения.

Отмечается, что россиянин выступает в средней весовой категории, а бразилец — в полутяжёлой.

Ранее Чимаев заявил, что отказался от титульного боя со Стриклендом на UFC 297.

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