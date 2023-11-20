Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Перейрой
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- © James Gilbert
«Дана Уайт, дай мне прикончить Алекса Перейру», — написал Чимаев в социальных сетях.
Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.
На счету спортсмена чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном бою турнира UFC 295. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
В активе Перейры девять побед и два поражения.
Отмечается, что россиянин выступает в средней весовой категории, а бразилец — в полутяжёлой.
Ранее Чимаев заявил, что отказался от титульного боя со Стриклендом на UFC 297.