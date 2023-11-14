Чимаев заявил, что отказался от титульного боя со Стриклендом на UFC 297

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что принял решение отказаться от поединка с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.

«Мне позвонил мой менеджер и сказал, что бой планируется на январь. Он сам не был согласен с этим, сказал UFC: «Если хотите, делайте этот бой. Кто выиграет, с тем мы и подерёмся». У меня маленькие травмы сейчас. Лечим, и ещё подготовиться к бою надо. С травмами не получится», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету спортсмена чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев рассказал о желании жить в Чечне.