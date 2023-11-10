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Чимаев рассказал о желании жить в Чечне

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Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о возможном возвращении в Чеченскую Республику.
Чимаев рассказал о желании жить в Чечне
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Родина значит для меня всё, потому что я здесь родился и вырос. И моя кровь тут. В будущем хочется вернуться туда и делать что-то хорошее для своего народа. Не всегда же получится драться», — цитирует Чимаева ММАтика.

Чимаев 21 октября нанёс поражение Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету спортсмена чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев рассказал, почему не получил титульный поединок UFC в среднем весе после победы над нигерийцем Камару Усманом.

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