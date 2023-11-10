Чимаев не получил титульный поединок UFC в среднем весе из-за травм

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему не получил титульный поединок UFC в среднем весе после победы над нигерийцем Камару Усманом.

«Мне позвонил мой менеджер, сказал, что предлагают бой в январе, но не согласился на него. Потому что у меня маленькие травмы сейчас. Сейчас лечим их. Месяц реабилитация, потом — подготовка. После боя Стрикленда будет ясно, кто будет со мной драться», — цитирует Чимаева ММАтика.

Чимаев 21 октября нанёс поражение Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету спортсмена чеченского происхождения 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев опубликовал в соцсетях фотографию, где он проводит тренировку по футболу.