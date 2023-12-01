Бой Эдвардса с Ковингтоном, испытание для Царукяна и поход Кузютиной за титулом: главные события декабря в MMA

Леон Эдвардс проведёт вторую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе в поединке с Колби Ковингтоном, а Арман Царукян померится силами с Бенеилом Дариушем и попробует пробиться в топ-5 лёгкого дивизиона. Муслим Магомедов, Устармагомед Гаджидаудов и Ислам Омаров постараются отстоять пояса ACA, а Али Багов проведёт долгожданный бой с Артёмом Резниковым в рамках Гран-при. Бронзовая медалистка Игр-2016 по дзюдо Наталья Кузютина сразится за временный трофей LFA, а Муслим Салихов предпримет попытку реабилитироваться за поражение от Николаса Далби.

UFC on ESPN 52

Дата и место проведения: 2 декабря, Остин (США)

Значимые бои: Бенеил Дариуш — Арман Царукян

Очередной еженедельный турнир UFC будет венчать знаковая дуэль в рамках лёгкого веса. Ещё несколько месяцев назад Бенеила Дариуша считали чуть ли не криптонитом для Ислама Махачева, но после его встречи с Чарльзом Оливейрой таким разговорам пришёл конец. Американец проиграл нокаутом в первом раунде и напомнил, что за свою карьеру практически не побеждал топ-соперников.

Пока то же самое можно сказать и об Армане Царукяне. Он уже долгое время входит в десятку сильнейших в своём дивизионе и бросает вызовы чемпионам, но пробиться в высшую лигу не может. Первая попытка была упущена в схватке с Матеушем Гамротом, а битва с Дариушем станет второй. И если россиянин всерьёз рассчитывает в ближайшем будущем побороться за трофей, то ему необходимо взять верх над американцем.

ACA 167

Дата и место проведения: 8 декабря, Уфа (Россия)

Значимые бои: Муслим Магомедов (ч) — Адлан Ибрагимов (титул в полутяжёлом весе), Мехди Байдулаев — Ахмед Мусакаев (Гран-при в легчайшем весе)

Как и в предыдущем месяце, в декабре ACA проведёт два турнира, причём первый из них и вовсе станет историческим. Чеченский промоушен впервые посетит Уфу и порадует местных болельщиков сразу парой крайне интересных схваток. В рамках одной из них Муслим Магомедов проведёт четвёртую защиту пояса в 93 кг, а противостоять ему будет Адлан Ибрагимов. И хотя в тяжёлых дивизионах всё решить может одно-единственное попадание, шансы претендента на успех кажутся призрачными. Всё-таки в последних пяти боях тот одержал лишь три победы и это при том, что настоящих звёзд среди соперников не было. Да и возможность побороться за трофей получил во многом благодаря Олегу Оленичеву, с которым не сумел подраться в сентябре. Не уступи тот нокаутом Андерсону Гонсалвеcу, наверняка стал бы первым номером категории и заслужил реванш с чемпионом.

На этом же шоу определится последний полуфиналист Гран-при в 61,2 кг. За право помериться силами с Махарбеком Каргиновым сразятся Мехди Байдулаев и Ахмед Мусакаев, идущие на впечатляющих сериях из девяти и пяти побед соответственно. При этом организовать их встречу лига постарается уже в четвёртый раз. Изначально их планировали свести в клетке ещё в декабре 2022-го, а потом ещё дважды в период с июля по октябрь. Но каждый раз что-то мешало.

LFA 173

Дата и место проведения: 15 декабря, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Лукас Фернандо (ч) — Азамат Бекоев (титул в среднем весе), Наталья Кузютина — Джованна Кануто (временный титул в минимальном весе).

В то же время в декабре может пополниться и число российских чемпионов в американских лигах. И пусть LFA нельзя назвать одной из крупнейших в стране, многие её выходцы впоследствии успешно выступали в именитых промоушенах. На ум приходят звёзды UFC Брэндон Морено, Раян Спэнн и обладатель титула Bellator в полусредней категории Джейсон Джексон, нокаутировавший украинца Ярослава Амосова.

При этом Азамат Бекоев уже сейчас владеет поясом — правда, временным. В июне он раздельным решением взял верх над Диланом Будкой, а теперь постарается объединить трофеи. Правда, для этого экс-бойцу ACA надо будет справиться с действующим чемпионом Лукасом Фернандо. В LFA тот выиграл четыре раза подряд и заявился на Dana White's Contender Series, но после фиаско в дуэли с Цезаром Алмейдой вернулся обратно.

В свою очередь, повторить путь Бекоева постарается Наталья Кузютина, которая побьётся за временный титул с Джованной Кануто. И эта битва представляется крайне интересной, ведь в клетке сойдутся бронзовая медалистка Олимпиады в Рио по дзюдо и не знающая поражений специалистка по бразильскому джиу-джитсу, одержавшая сдачей три из четырёх побед. Правда, удивить россиянку навыками в партере у неё вряд ли получится, ведь та тоже не раз заставляла соперниц сдаваться. И каждый раз ловила их на коронный рычаг локтя.

UFC 296

Дата и место проведения: 16 декабря, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Леон Эдвардс (ч) — Колби Ковингтон (титул в полусреднем весе), Александр Пантожа (ч) — Брэндон Ройвал (титул в наилегчайшем весе), Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон, Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт, Тагир Уланбеков — Коди Дарден, Муслим Салихов — Рэнди Браун, Шамиль Газиев — Мартин Будай.

Масштабным обещает получиться и последнее шоу UFC в 2023 году. Венчать его будут сразу два поединка за пояс, а российские болельщики смогут понаблюдать за выступлениями сразу трёх соотечественников. Ныне представляющий Бахрейн Шамиль Газиев постарается успешно дебютировать в крупнейшем MMA-промоушене планеты и одержать 12-ю победу в карьере. Но лёгкой прогулки ему ждать не стоит. Мартин Будай не только обладает не менее впечатляющим рекордом (13-1), но и более чем удачно выступает в чемпионате. Первые четыре схватки он выиграл, а Джоша Парисяна поймал на кимуру уже в первом раунде.

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Непросто придётся и Муслиму Салихову с Тагиром Уланбековым. Первый постарается реабилитироваться за поражение от Николаса Далби, но Рэнди Браун готов оказать достойную конкуренцию. За последние три с половиной года ямаец уступил лишь в двух битвах из семи, причём очень сильным соперникам — Висенте Люке и Джеку Делле Маддалене. Серьёзную угрозу представляет и американец, взявший верх над четырьмя последними оппонентами.

Не менее ожидаемыми обещают стать бои с участием двух ветеранов MMA. Тони Фергюсон попытается подпортить реноме звёздному Пэдди Пимблетту и прервать серию из шести поражений, а Стивен Томпсон — остановить восхождение на вершину Шавката Рахмонова. В марте тот в эффектной манере нокаутировал Джеффа Нила, а уже в сентябре мог войти в шорт-лист соискателей трофея в 77,1 кг. Но Келвин Гастелум снялся из-за полученных на тренировке травм. И теперь Рахмонову предстоит помериться силами с одним из самых искусных ударников в истории смешанных единоборств Стивеном Томпсоном. И если американец вновь не будет чересчур перестраховываться, то этот бой может стать одним из самых ярких в году.

Наверняка драматичными станут и дуэли за титул. При этом гораздо большего ждут от противостояния Эдвардса и Ковингтона, где эмоции наверняка будут бить через край. Колби может залезть «в голову» абсолютно любому сопернику и наверняка постарается проделать тот же трюк с Леоном, но на этом его сильные стороны не заканчиваются. В отличие от Камару Усмана, он вряд ли станет подолгу размениваться с британцем в стойке и постарается как можно чаще переводить его в партер. А на земле у чемпиона могут возникнуть серьёзные проблемы. Достаточно вспомнить, как американец «зачехлил» такого сильного ударника, как Хорхе Масвидаль.

ACA 168

Дата и место проведения: 24 декабря, Москва (Россия)

Значимые бои: Устармагомед Гаджидаудов (ч) — Альберт Туменов (титул в полусреднем весе), Ислам Омаров — Алексей Полпудников (титул в полулёгком весе), Михаил Мохнаткин — Фаридун Одилов (Гран-при в полутяжёлом весе), Али Багов — Артём Резников (Гран-при в лёгком весе).

Знаменательным обещает стать и последнее шоу ACA в году. Как и год назад, оно пройдёт в Москве, а возглавит его яркое противостояние в 77,1 кг, на кону в котором будет стоять не только трофей, но и путёвка в финал Гран-при. Вопрос только в том, сумеет ли Альберт Туменов избежать участи другого яркого ударника, Виталия Слипенко, и не позволить Устармагомеду Гаджидаудову затянуть его в борьбу. Ведь в партере ему будет крайне сложно противопоставить что-то действующему чемпиону.

Первую защиту пояса проведёт и Ислам Омаров — и тоже в рамках полуфинала Гран-при. И хотя по популярности Алексей Полпудников заметно уступает экс-бойцу UFC Туменову, он имеет неплохие шансы преподнести сенсацию. В 2021 году он чудесным образом реанимировал свою карьеру, пятью победами заставил забыть о серии из четырёх неудач и теперь намерен подпортить идеальный рекорд уроженцу Дагестана.

Помимо прочего, на турнире в Москве пройдут ещё два поединка в рамках Гран-при в различных категориях. И наиболее интересной выглядит дуэль в лёгком весе. Она могла состояться ещё в полуфинале прошлогоднего первенства, но сорвалась из-за скандала, произошедшего в сражении Али Багова и Рашида Магомедова. Тогда руководство лиги посчитало её договорной и отстранило обоих спортсменов от участия. Теперь же у Багова и Резникова наконец появится шанс выявить сильнейшего и попутно продемонстрировать мастер-класс по борьбе.