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Царукян постарается одержать досрочную победу в бою с Дариушем

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Российский боец армянского происхождения лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян признался перед поединком с американцем Бенеилом Даришуем, что с нетерпением ждал сильного соперника.

«Я долго шёл к поединку с топовым соперников и наконец-то получил четвёртого номера в нашем дивизионе, бойца из топ-5. Хороший шанс для меня, в бою я буду рисковать, искать финиш. Хочу провести поединок зрелищно», — цитирует Царукяна Metaratings.

Бой будет главным событием турнира UFC Fight Night 233. Поединок состоится 3 декабря.

На счету 27-летнего Царукяна 20 побед и три поражения в MMA. У 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Ранее Аскар Аскаров поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Аланом Гомесом в рамках турнира ACA 166 в Санкт-Петербурге.

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