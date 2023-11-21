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Аскаров: я выбыл с Гран-при ACA, и мне не терпится ворваться в титульную гонку

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Бывший боец UFC Аскар Аскаров поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Аланом Гомесом в рамках турнира ACA 166 в Санкт-Петербурге.
Аскаров: я выбыл с Гран-при ACA, и мне не терпится ворваться в титульную гонку
  • © ACA MMA

«У меня сорвался поединок с Азаматом, и я выбыл с Гран-при ACA, поэтому мне не терпится вернуться, показать хороший бой и ворваться в титульную гонку. Подготовку я проходил в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Всё прошло хорошо, вошёл в очень хорошую форму, теперь осталось немного согнать вес и в бой.

То, что сменился соперник, не имеет никакого значения. Алан Гомес очень крепкий, он выиграл нескольких топовых бойцов нашего веса. Надеюсь, он будет хорошо готов и мы покажем зрелищный бой», — заявил Аскаров.

Встреча пройдёт 24 ноября в Санкт-Петербурге. 

Напомним, что в главном бою определится полуфиналист Гран-при в среднем весе между Михаилом Долговым и Ибрагимом Магомедовым. В со-главном бою кыргызстанец Эдил Эсенгулов и бразилец Винициус Круз определят полуфиналиста Гран-при в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Ахмед Магомедов одержал победу над Багаутдином Аббасовым на турнире ACA Young Eagles 42.

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