Отрицательный баланс: Магомедкеримов «задушил» Си и стал чемпионом PFL, Гольцов и Мохнаткина проиграли

Магомед Магомедкеримов сломил сопротивление Садибу Си и стал двукратным чемпионом PFL в полусреднем дивизионе. В начале третьего раунда россиянин мощнейшим ударом по корпусу потряс шведа, после чего поймал его на удушающий приём. Поддержать почин соотечественника не сумели Денис Гольцов и Марина Мохнаткина, уступившие бойцам из Бразилии — Ренану Феррейре и Лариссе Пачеко.

Заключительный турнир сезона PFL 2023 года обещал войти в историю. Во-первых, он вполне мог стать последним в нынешнем формате, ведь приобретение Bellator не могло не спровоцировать качественные изменения в подходе лиги к организации шоу. Во-вторых, по его итогам чемпионский пояс и призовые в размере $1 млн могли получить сразу три россиянина. Но если Магомед Магомедкеримов и Денис Гольцов считались фаворитами в своих поединках, то Марине Мохнаткиной на такой статус рассчитывать не приходилось. Ведь противостояла ей триумфатор прошлого Гран-при Ларисса Пачеко, не знающая поражений с декабря 2019-го.

Букмекеры ничуть не сомневались в бразильянке. Коэффициент на её успех составлял 1.1, а россиянки — 11. Была предельно уверена в себе и сама спортсменка, не исключавшая, что дуэль может не продлиться и одного раунда. И в это охотно верилось, ведь семь из последних девяти боёв с участием Пачеко продолжались менее пяти минут. Пройти всю дистанцию удалось лишь экс-чемпионке Bellator Джулии Бадд и одной из сильнейших девушек-бойцов планеты, Кайле Харрисон. Чтобы составить им компанию, Мохнаткиной было необходимо избегать разменов и по максимуму применять борцовские навыки.

Как и ожидалось, на первых минутах россиянке пришлось очень непросто. В стойке она не могла оказать достойного сопротивления, а потом ещё и чуть было не попала в гильотину. Но многократная чемпионка по самбо не была бы собой, если бы не смогла выйти из этой ситуации. Рычаг колена чуть было не принёс ей успех, но отнял слишком много сил. В концовке Марина была беззащитна и пропустила уйму попаданий в голову. Рефери имел все основания остановить схватку, но по каким-то причинам этого не сделал.

По окончании первого раунда соотношение по числу ударов составляло 62-10 в пользу Пачеко. Но та не бросилась на соперницу, а стала целенаправленно набивать очки, что с лёгкостью ей удавалось. Мохнаткиной оставалось рассчитывать лишь на проходы в ноги. И один у неё даже получился. Но взять полноценную передышку помешал судья, вернувший девушек в вертикальное положение. А там всё было довольно скверно.

Марина продолжала отчаянно сражаться на протяжении оставшихся трёх раундов, но приходилось ей по-прежнему непросто. Даже подуставшая оппонентка перебивала её на руках, но в партере россиянка оставалось опасной и пользовалась любой возможностью зацепиться. В общей сложности она пять раз укладывала бразильянку на землю и ещё раз поймала её на рычаг колена, но довершить начатое не смогла. И хотя уступила единогласным решением судей (все — 46:49), могла быть довольна собой. Ведь сумела продержаться в клетке все 25 минут.

К этому моменту все вопросы уже успел решить Магомедкеримов, которому было суждено первым из россиян зайти в клетку на PFL 10. И хотя оппонент также шёл на впечатляющей беспроигрышной серии и носил звание действующего чемпиона, его шансы на успех оценивались заметно выше. И причин тому несколько. Во-первых, ранее Магомед уже дважды добирался до финала плей-офф, а в 2018-м и вовсе завоевал трофей вместе с призовым $1 млн. Во-вторых, уже побеждал этого соперника, причём сравнительно недавно.

В августе 2021 года россиянин единогласным решением взял верх над Садибу Си и не пустил его в решающий раунд соревнований. Но с того момента швед добился заметного прогресса, поэтому представлял колоссальную опасность.

Тем не менее первый отрезок прошёл под диктовку Магомедкеримова, сумевшего навязать оппоненту свой стиль. Россиянин буквально приклеивался к шведу и не позволял ему использовать своё главное оружие — атаки с дальней дистанции, а на ближней был убедительнее. Дважды он переводил шведа на канвас, где всадил ему несколько жёстких ударов в голову, да и на ногах смотрелся впечатляюще. Чего стоит подобие супермен-панча на скачке.

В схожей манере прошёл и второй раунд. Магомедкеримов вновь старался не отступать от Си ни на шаг и при малейшей возможности укладывать его на настил. И это снова удалось ему, причём довольно эффектно — с помощью подсечки. А уже в концовке россиянин предпочёл поработать в стойке и выглядел более чем уверенно. Очевидно, необходимость постоянно опасаться тейкдауна рассеивала внимание шведа и не позволяла реализовать своё превосходство в антропометрии. За десять минут он практически не отметился серьёзными попаданиями, а повода вспомнить о его фирменных ударах ногами почти не было.

Развязка же получилась неожиданной. И хотя завершилось всё в партере, ключевым стал разящий прямой Магомедкеримова по корпусу. Удар оказался весьма неприятным и заставил Си обратиться в бегство. Но далеко он не ушёл. Находившийся в отчаянном положении швед зачем-то сам пошёл в ноги, но вместо этого угодил в гильотину. И был вынужден сдаться.

Таким образом, Магомедкеримов взял верх в 40-м поединке в карьере (34-6), продлил беспроигрышную серию до шести боёв и во второй раз стал чемпионом PFL, заслужив права сразиться с новоиспечённым королём полусреднего дивизиона Bellator Джейсоном Джексоном. На прошлой неделе тот нокаутировал украинца Ярослава Амосова.

«Почувствовал, как пробил ему (Си. — RT) печень. Он тут же согнулся, показал, что ему больно. После этого он сам полез ко мне, и я «задушил» его… Очень счастлив, что выиграл, буду драться с новым чемпионом Bellator. Для меня это большой вызов. Надеюсь, оправдать все ваши надежды… Видел, как он (Джексон. — RT) выступил. Очень сильно удивил. Показал красивый бой. Я лично знаком с ним, уважаю его. В феврале встретимся, покажем, кто лучший», — сказал Магомедкеримов.

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После этого настала очередь Гольцова, для которого поединок с Ренаном Феррейрой имел важнейшее значение. Россиянин уже долгое время входил в элиту тяжёлого веса PFL и неоднократно останавливался в паре шагов от титула. А в этот раз наконец добрался до финала, не оставив соперникам ни шанса. Все три схватки он выиграл в первом раунде и провёл в клетке суммарно лишь 6 минут 41 секунду. Поэтому и считался фаворитом в противостоянии с грозным бразильцем.

И поначалу этот статус оправдывал. Да, Денис не стал размениваться в стойке и предпочёл использовать своё превосходство в борьбе, планомерно выкачивая силы из Ренана. Беспокоило лишь кровотечение из носа, доставлявшее россиянину явный дискомфорт.

Казалось, после перерыва Гольцов сумеет развить своё преимущество. Но, как это часто бывает в тяжёлом дивизионе, всё решил один пропущенный удар. Уже в дебюте второго отрезка Феррейра потряс противника мощнейшим правым оверхендом, после чего обрушил всю свою мощь. И россиянин не устоял. Серия прямых в голову сбила его с ног, а хаммерфисты поставили точку в дуэли. В последний раз Денис уступал досрочно более четырёх лет назад. В 2019-м его нокаутировал Али Исаев.