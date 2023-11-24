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Ян: быть тренером мысли пока не было

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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян ответил на вопрос, может ли он в дальнейшем стать тренером.
Ян: быть тренером мысли пока не было
  • © Пресс-служба PARI

«Быть тренером мысли пока не было, к этому ещё не пришёл. Тренер — это большая профессия, образ жизни. Нужно этим жить и желать этого», — передаёт слова Яна корреспондент RT.

Он также рассказал, как настраивает себя на бой.

«Это годы тренировок, годы жизни. Вот взять хотя бы поединок ребят (Сибсканы с Райзеном). Они друг на друга смотрят и понимают, зачем они здесь, у них есть какая-то личная история», — добавил амбассадор PARI.

Ранее Ян высказался о возможном поединке с американцем Робом Фонтом.

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