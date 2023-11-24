Ян — о возможном поединке с Фонтом: готов драться с любым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о возможном поединке с американцем Робом Фонтом.

«В топ-10 готов драться с любым. Думаю, что сейчас не то время, чтобы выбирать кого-то. В принципе, никогда не занимался такой темой, «с этим буду, с этим не буду». Если организация желает организовать бой, то она это сделает. Я всю жизнь так жил, так состоялась моя карьера в России. Никто никогда не скажет, что я кого-то выбрал, а с кем-то отказался драться. Дело за организацией», — передаёт слова Яна корреспондент RT.

Он также ответил на вопрос о своей мотивации.

«Сейчас появилось желание вернуться в единоборства и не просто отбыть номер. Внутренний голос говорит, что я могу конкурировать на высоком уровне с самыми сильными соперниками», — заявил амбассадор PARI.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.