Ян: бой с Умаром Нурмагомедовым имеет место быть, если станет необходимостью

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.

«Мне пока не приходило предложение от UFC на бой против Умара, поскольку он ещё не в тех позициях, когда, образно, он выбирает соперников. Это делает промоушен. Конечно, если будет такой момент, когда наш бой станет необходимостью, например, борьбой за места в рейтинге, — это спортивный момент и он имеет место быть», — цитирует Яна Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос, может ли он повлиять на выбор своего следующего оппонента.

«Нет, я тоже не могу это сделать, поскольку я не чемпион. Когда ты им являешься, ты можешь корректировать какие-то моменты», — добавил Ян.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Ян в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов рассчитывает вернуться после травмы в феврале или марте.