Умар Нурмагомедов рассчитывает вернуться после травмы в феврале или марте

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Восстановление идёт хорошо, чувствую себя прекрасно. Думаю, что смогу вернуться в феврале или марте», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что менеджер оценил вероятность боя Умара Нурмагомедова с Шоном О'Мэлли.