Пока Амосов и Петтис теряли пояса: Шаблий победил Фрейре, а Хизриев и Курамагомедов устроили шоу на Bellator 301

Четверо российских бойцов одержали победы на турнире Bellator 301, который прошёл в Чикаго. Александр Шаблий нанёс более 100 точных ударов и сломил сопротивление Патрики Фрейре в полуфинале Гран-при Bellator в лёгком весе, а Тимур Хизриев сокрушил Джастина Гонсалеса. Рамазан Курамагомедов во втором раунде заставил сдаться Рэндалла Уоллеса, а Ислам Мамедов раздельным решением судей взял верх над Киллисом Мотой. Также шоу запомнилось поражениями двух действующих чемпионов — Ярослава Амосова и Серхио Петтиса.

В преддверии Bellator 301 без потерь в полку россиян не обошлось. За несколько дней до шоу отменилась битва между Али Исаевым и Дэниелом Джеймсом, имевшая все шансы стать настоящим украшением турнира. В отсутствие триумфатора Гран-при PFL 2019 года, в Чикаго предстояло выступить четырём отечественным спортсменам. И если Александр Шаблий бился в рамках основной программы, то остальные — предварительной.

Первым в клетку зашёл Ислам Мамедов — и это было весьма удивительно. Ведь одноклубник Ислама Махачева не только занимал седьмую строчку в рейтинге лёгкого веса, но и ещё недавно входил в число потенциальных претендентов на трофей. Возможно, на статусе схватки негативно отразилось то, что его оппонентом был Киллис Мота — далеко не самый звёздный бразилец, в чьём послужном списке не значилось побед над именитыми соперниками.

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Зная Мамедова, можно было спрогнозировать его план на бой — попытаться перевести противника на настил и там контролировать его, надеясь поймать на удушающий или болевой. И он бы так и сделал, если бы Мота сначала несколько раз не защитился от тейкдауна, а потом сам инициировал клинч. И довольно успешно. Прижав Ислама к сетке, он не только мешал ему атаковать, но и заставлял тратить силы.

Да, действовать в таком режиме все 15 минут Мота не сумел. Во втором отрезке он всё же несколько раз оказался на канвасе, пусть и не дал создать себе серьёзных проблем, а уже вскоре вернулся в вертикальное положение. Зато в третьем позволил уложить себя на землю эффектным броском, после чего провёл на спине более половины раунда. В стойке же спортсмены работали немного и не слишком эффективно: всё ограничивалось многочисленными показами, а также неострыми джебами и лоу-киками.

Таким образом, всё свелось к тому, что судьи оценят выше — давление и контроль Моты в клинче или доминирование Мамедова на полу. И мнения жюри разделились. Один встал на сторону бразильца, а двое — россиянина. Благодаря этому, тот реабилитировался за поражение от Сидни Аутло и сделал заявку на включение в топ-5 рейтинга.

От Рамазана Курамагомедова были все основания ждать куда более яркого представления. В своём дебютном поединке в лиге тот нокаутировал крепкого Джалила Уиллиса, а теперь готовился сокрушить Рэндалла Уоллеса. И чуть было не сделал это уже на первой минуте, когда отправил противника на канвас правым боковым. Американец оправдал своё прозвище Храброе сердце и поднялся, но до гонга терпел избиение — сначала в стойке, а потом в партере. И был явно рад уйти на перерыв.

Но пауза не пошла ему на пользу. Курамагомедов продолжил царить в клетке. Комбинацией из четырёх боковых он потряс Уоллеса, после чего опрокинул на землю. И подняться уже не дал. Американец устал получать по голове и попытался встать на ноги, но допустил ошибку и попался на удушающий сзади. И почти сразу же постучал. Не знающий поражений россиянин одержал 12-ю победу в карьере и уже в скором времени может присоединиться к Андрею Корешкову в топ-10 полусреднего дивизиона.

Беспроигрышную серию продлил и Тимур Хизриев. Правда, для этого ему пришлось отработать все три раунда. Но это и неудивительно, ведь оппонент был гораздо сильнее. К этому турниру Джастин Гонсалес подходил в ранге седьмого номера категории до 65,8 кг, а ещё в апреле на равных бился с имевшим опыт выступлений в UFC Мадсом Бёрнеллом. Но на этот раз ничего не смог противопоставить сопернику.

Хизриев буквально не давал Гонсалесу поднять головы. Уже на второй минуте воспользовался осечкой американца и провёл тейкдаун, а потом ещё несколько раз бросал его на землю. И завершил этот отрезок с десятикратным преимуществом по числу попаданий (20:2). А после перерыва не сбавил обороты. За следующий раунд Джастин успел принять хай-кик в голову, уступить в нескольких жёстких разменах и отметиться парой неудачных попыток прохода в ноги. Да, временами он всё же доносил удары до цели, но это скорее было исключением из правил.

Вопрос был в том, сумеет ли Хизриев провести на таком высочайшем уровне и заключительную пятиминутку. И он не только отработал её не менее впечатляюще, но и заставил рукоплескать себе всю арену. Миддл-кик россиянина был перехвачен, но тот не стушевался и совершил сальто, избежав перевода в партер. Зато сам своего шанса не упустил, пусть и в концовке. После такого шоу у судей не могло остаться сомнений. Все трое отдали предпочтение Тимуру (30:27), выигравшему 13-й бой в карьере.

Но если Хизриев фактически сражался за место в пятёрке сильнейших полулегковесов промоушена, то Александр Шаблий в случае победы над Патрики Фрейре мог не только выйти в финал Гран-при, но и стать претендентом на пояс в 70,3 кг. Правда, при выполнении ряда от него не зависящих условий. Для этого подозреваемый в применении допинга Усман Нурмагомедов должен был не только сохранить пояс, но и получить возможность продолжить участие в турнире.

Так или иначе, со своей работой Шаблий справился, хотя начал немного нервно — как ещё объяснить непреднамеренный тычок в глаз Фрейре. Правда, это не только дало сопернику время отдышаться, но и спровоцировало появление у того рассечения на левой щеке, которую россиянин задел по касательной. И в будущем это продолжало создавать бразильцу серьёзный дискомфорт.

В целом, Шаблий смотрелся увереннее. Нет, о тотальном доминировании речи не шло, но преимущество чувствовалось. Он действовал первым номером, прессинговал бывшего чемпиона Bellator, а в концовке второго раунда даже усадил его на настил. Правый прямой в челюсть вышел неакцентированным, но и этого оказалось достаточно, чтобы лишить его равновесия. Сам же Патрики явно опасался молниеносных атак Александра, поэтому особо не рисковал, ограничиваясь лишь редкими выпадами.

После трёх раундов бразилец вполне мог уступать со счётом 0:3 на карточках без шанса выиграть решением. Но как он ни старался, перевернуть ход противостояния не сумел. Более того, в четвёртом отрезке Патрики сам мог очутиться в нокауте, благо устоял как после левого хука навстречу, так и последовавшего за ним града ударов. В итоге, по окончании 25 минут статистика была более чем красноречива. По числу попаданий Шаблий почти в трое превзошёл Фрейре (102:38) и выглядел гораздо свежее противника, под левым глазом которого красовались не только глубокое рассечение, но и обширная гематома.

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Судьи же обошлись без сюрпризов и отдали все раунды Шаблию, позволив ему не только одержать пятую победу подряд в промоушене, но и пробиться в финал Гран-при. И теперь ему остаётся лишь ждать, чем завершится история с Нурмагомедовым. Ведь от этого зависит, сразится он за пояс уже в следующей схватке или это событие будет отсрочено.

Остаток турнира запомнился поражениями сразу двух чемпионов. Сначала Серхио Петтис ничего не смог противопоставить Патчи Миксу и уступил ему звание в легчайшей категории. Уже в первом раунде он столкнулся с серьёзными проблемами и провёл большую его часть на спине, а во втором попался на удушающий. И проиграл впервые с 2018 года. Тогда он был бит Робом Фонтом в своём последнем поединке под эгидой UFC.

Настоящей же сенсацией стало фиаско Ярослава Амосова. Тот владел трофеем в полусреднем весе, имел рекорд 27-0 и заслуживал сравнений с самим Хабибом Нурмагомедовым. Но неожиданно не смог справиться с Джейсоном Джексоном. В середине третьего раунда ямаец правым прямым угодил аккурат в челюсть украинцу, после чего добил.