Украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Ярослав Амосов уступил Джейсону Джексону из Ямайки в главном поединке 301-го номерного турнира Bellator.

Бой проходил в Чикаго и завершился поражением 30-летнего украинца нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator в полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Александр Шаблий единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории.