Украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator
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Бой проходил в Чикаго и завершился поражением 30-летнего украинца нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator в полусредней весовой категории.
Ранее сообщалось, что российский боец MMA Александр Шаблий единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории.