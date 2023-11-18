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Украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator

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Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Ярослав Амосов уступил Джейсону Джексону из Ямайки в главном поединке 301-го номерного турнира Bellator.
Украинец Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator
  • globallookpress.com
  • © Evan Treacy

Бой проходил в Чикаго и завершился поражением 30-летнего украинца нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator в полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Александр Шаблий единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории.

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