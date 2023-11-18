Шаблий победил Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при Bellator
Российский боец Шаблий вышел в финал Гран-при Bellator
Поединок проходил в Чикаго и завершился победой 30-летнего россиянина единогласным решением судей.
Таким образом, боец вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории, где встретится с действующим чемпионом дивизиона соотечественником Усманом Нурмагомедовым или американцем Брентом Примусом.
На счету Шаблия 24 победы и три поражения в 27 боях MMA. У Фрейре 25 побед при 12 поражениях.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б.