Шаблий победил Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий одержал победу над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

Поединок проходил в Чикаго и завершился победой 30-летнего россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, боец вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории, где встретится с действующим чемпионом дивизиона соотечественником Усманом Нурмагомедовым или американцем Брентом Примусом.

На счету Шаблия 24 победы и три поражения в 27 боях MMA. У Фрейре 25 побед при 12 поражениях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б.