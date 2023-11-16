Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
- Gettyimages.ru
- © MediaNews Group/Los Angeles Daily News
Как заявил MMA Fighting глава Bellator Скотт Кокер, решение будет принято после вскрытия допинг-пробы Б.
Таким образом, 25-летний россиянин пока сохранит статус действующего чемпиона Bellator в лёгком весе.
Напомним, что боец сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на шесть месяцев.
Ранее Нурмагомедов заявил, что запрещённое вещество попало в его организм через прописанные врачом медикаменты.