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Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б

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Стало известно, когда промоушен Bellator примет решение относительно статуса чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Усмана Нурмагомедова.
Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Как заявил MMA Fighting глава Bellator Скотт Кокер, решение будет принято после вскрытия допинг-пробы Б.

Таким образом, 25-летний россиянин пока сохранит статус действующего чемпиона Bellator в лёгком весе.

Напомним, что боец сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на шесть месяцев.

Ранее Нурмагомедов заявил, что запрещённое вещество попало в его организм через прописанные врачом медикаменты.

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