Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б

Стало известно, когда промоушен Bellator примет решение относительно статуса чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Усмана Нурмагомедова.

Как заявил MMA Fighting глава Bellator Скотт Кокер, решение будет принято после вскрытия допинг-пробы Б.

Таким образом, 25-летний россиянин пока сохранит статус действующего чемпиона Bellator в лёгком весе.

Напомним, что боец сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на шесть месяцев.

Ранее Нурмагомедов заявил, что запрещённое вещество попало в его организм через прописанные врачом медикаменты.