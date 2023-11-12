Нурмагомедов: запрещённое вещество попало через прописанные врачом медикаменты

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов сделал заявление по поводу дисквалификации из-за допинга.

«Нашли запрещённое вещество, которое попало в организм через медикаменты, прописанные врачом. За несколько месяцев до боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации.