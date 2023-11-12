«Решение о лишении титула не принято»: что известно об отстранении Усмана Нурмагомедова за приём запрещённых препаратов

Усман Нурмагомедов отстранён на шесть месяцев и оштрафован на $50 тыс. за применение запрещённых препаратов, а его бой с Брентом Примусом на Bellator 300 признан несостоявшимся. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера. В промоушене подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что вопрос о возможном лишении россиянина титула пока остаётся открытым. По словам спортсмена, вещество попало в организм вместе с выписанными ему во время болезни лекарствами, а избежать длительной дисквалификации помогли предоставленные документы и медицинские справки.

В то время как UFC проводил крупный турнир в Нью-Йорке, где определялись чемпион в полутяжёлом дивизионе и обладатель временного титула в тяжёлой категории, мир смешанных единоборств обсуждал будущее Усмана Нурмагомедова. За несколько часов до старта мероприятия в СМИ появилась информация об отстранении сильнейшего легковеса Bellator за применение запрещённых препаратов, а также об аннулировании результата его схватки с Брентом Примусом, которая состоялась в начале октября на юбилейном, 300-м шоу.

Первым об этом сообщил известный журналист Ариэль Хельвани, сославшийся на слова исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера. По его данным, CSAC на шесть месяцев дисквалифицировала российского спортсмена за употребление запрещённого вещества и оштрафовала его на $50 тыс. Но самое интересное заключалось в другом. Во-первых, официальные лица не стали уточнять, какое именно вещество было найдено. Во-вторых, у Нурмагомедова имелся при себе рецепт на его применение, но заявка на получение терапевтического исключения (TUE) по каким-то причинам не была подана.

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Позднее эти сведения подтвердили в команде россиянина. По словам менеджера Ризвана Магомедова, примерно за три месяца до битвы с Примусом Нурмагомедов проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, а после обнаружения вещества сторона чемпиона отправила комиссии все необходимые справки. Но даже это не позволило избежать санкций.

«Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать его не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы не знали, что они содержат запрещённые вещества», — цитирует Магомедова ТАСС.

В свете этого возникало несколько вопросов. Например, будет ли проведён реванш с Примусом и получит ли Нурмагомедов возможность продолжить выступление в престижном Гран-при Bellator? И если ответ будет отрицательным, то сохранит ли он звание чемпиона в весе до 70,3 кг? Пусть в их поединке с американцем определялся лишь финалист первенства, на кону стоял трофей. Следовательно, организаторы могли не только отменить результат боя, но теоретически были способны и отобрать у россиянина его звание. А это оказывало бы крайне негативное влияние на развитие его карьеры.

Точки над i постарался расставить Магомедов. Он поспешил заверить, что его клиент не использовал допинг, а также высказал предположение относительно перспектив спортсмена.

«Думаю, Усман сохранит чемпионский титул, но в Гран-при участвовать уже не будет. Могу сказать точно, что Нурмагомедов никогда не принимал химию», — сказал менеджер.

В свою очередь, в Bellator были менее однозначны. В лиге подтвердили факт отстранения Нурмагомедова, но в вопросе его текущего статуса обошлись без конкретики.

«Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator... Решение о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», — заявили в промоушене.

Впоследствии с официальным комментарием выступил и сам Нурмагомедов, опубликовавший сообщение в социальных сетях. Боец фактически повторил обнародованную Магомедовым информацию. Он действительно проходил курс лечения, но по неизвестным причинам не уведомил об этом CSAC, из-за чего та была вынуждена провести собственное расследование случившегося. А также подтвердил, что избежать более длительного отстранения ему помогло предоставление всех необходимых документов, выписок и медицинских справок.

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Безусловно, крайне мало шансов на то, что Bellator сжалится над Нурмагомедовым и не станет лишать его не только пояса, но и места в Гран-при. Но отсутствие определённости в заявлении организации их всё же оставляет. Надежду дают и комментарии исполнительного директора промоушена Майка Когана. Тот не только опроверг версию об употреблении Усманом допинга, но и назвал логичным его реванш с Брентом по окончании срока дисквалификации.

Чуть менее оптимистичным выглядит сценарий, описанный Магомедовым. Согласно ему, Нурмагомедов распрощается с надеждами выиграть $1 млн, но зато оставит у себя трофей и впоследствии померится силами с победителем соревнований. В этом случае одна из главных интриг заключается в том, как именно поступят с Примусом, не сумевшим сломить сопротивление россиянина. Американец может как автоматически проследовать в финал, так и сразиться за это право с другим оппонентом. Например, с сильнейшим в противостоянии Эй Джея Макки и Сидни Аутло, которое запланировано на следующую неделю.

Что касается Нурмагомедова, это уже не первый случай, когда представитель Eagles MMA оказывается замешан в истории с запрещёнными препаратами. Ранее такие же проблемы испытывали боец UFC Зубайра Тухугов и даже действующий чемпион в лёгком весе Ислам Махачев. В 2016 году у него нашли мельдоний и временно запретили принимать участие в боях. Однако команде удалось доказать, что приём этого вещества был обусловлен проведённой на сердце операцией и имел место ещё в 2014-м, поэтому боец был оправдан.

Тухугову же повезло куда меньше. В том же 2016-м у него нашли остарин и дисквалифицировали аж на два года, серьёзно затормозив развитие его карьеры. По возвращении он провёл пять схваток в UFC (2—2—1), но стать звездой пока так и не смог. В феврале он раздельным решением уступил Элвесу Бренеру.