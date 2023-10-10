Торосян считает, что Усман Нурмагомедов имеет потенциал стать чемпионом UFC

Тренер бойца Армана Царукяна Сергей Торосян высказал мнение, что чемпион Bellator Усман Нурмагомедов может стать обладателем пояса в UFC.

«У него есть всё не только для того, чтобы быть чемпионом в Bellator, но и для того, чтобы стать чемпионом UFC. Он может конкурировать на самом высоком уровне и никому там не уступит», — цитирует Торосяна ТАСС.

Бой в Сан-Диего на юбилейном турнире Bellator 300 завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

На счету Усмана 18 побед и нет поражений. Для него это уже вторая успешная защита титула Bellator. Примус проиграл четвёртую битву из 16 поединков.

Ранее чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров выразил уверенность, что возвращение флагов придаст российским бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дополнительную мотивацию.