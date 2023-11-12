Хельвани: Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода за допинг

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован.

Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее Усман Нурмагомедов после защиты чемпионского пояса Bellator заявил о желании продолжить наследие своего дяди — Абдулманапа Нурмагомедова.