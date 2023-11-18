Российский боец Шаблий заявил о намерении стать чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий прокомментировал победу над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

«У меня лучшая команда в мире. Я стану чемпионом вне зависимости от следующего соперника. После следующего поединка я вернусь в Ростов с поясом и миллионом долларов. Хочу купить дом для семьи, машину для отца и игрушки для детей», — приводит слова Шаблия РИА Новости.

Поединок проходил в Чикаго и завершился победой 30-летнего россиянина единогласным решением судей.

Боец вышел в финал Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории, где встретится с действующим чемпионом дивизиона соотечественником Усманом Нурмагомедовым или американцем Брентом Примусом.

Ранее сообщалось, что украинский боец MMA Ярослав Амосов потерпел первое поражение в карьере и утратил титул Bellator в полусредней весовой категории.