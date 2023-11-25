Ян не исключил, что подготовку к следующему бою проведёт в Дагестане

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян сообщил, что в его списке есть три страны, в которых он бы хотел готовиться к ближайшему поединку.

«В Дагестане были отличные моменты, там живут хорошие ребята, сильные спарринг-партнёры. Я там был и отношусь к Дагестану положительно. Нужно просто собраться и поехать, но всё не получается доехать», — цитирует Яна Metaratings.

При этом он дал понять, что пока не определился со следующим местом проведения тренировочного лагеря.

«Пока думаю. Зависит о того, где будет проходить следующий бой. Это может быть в Америке или Таиланде. Придётся собрать команду — человек восемь, чтобы нормально подготовиться, качественно», — заключил Ян.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.