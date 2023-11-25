Ян не исключил, что подготовку к следующему бою проведёт в Дагестане
«В Дагестане были отличные моменты, там живут хорошие ребята, сильные спарринг-партнёры. Я там был и отношусь к Дагестану положительно. Нужно просто собраться и поехать, но всё не получается доехать», — цитирует Яна Metaratings.
При этом он дал понять, что пока не определился со следующим местом проведения тренировочного лагеря.
«Пока думаю. Зависит о того, где будет проходить следующий бой. Это может быть в Америке или Таиланде. Придётся собрать команду — человек восемь, чтобы нормально подготовиться, качественно», — заключил Ян.
Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.
Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.
Ранее Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.