Зарождение смешанных единоборств: 30 лет назад состоялся первый в истории турнир UFC

В ночь на 13 ноября 1993 года в Денвере состоялся первый в истории турнир UFC, получивший название «Начало». В соревнованиях на выбывание приняли участие восемь представителей различных видов боевых искусств, а триумфатором стал обладатель кораллового пояса по бразильскому джиу-джитсу Ройс Грейси, уступавший в весе всем своим соперникам. Кому пришла в голову идея создания смешанных единоборств и с какими сложностями столкнулись организаторы — в материале RT.

Кому пришла идея организовать турнир?

Сейчас мало кто может вообразить Абсолютный бойцовский чемпионат без его президента Даны Уайта. Но далеко не многие знают, что к первому турниру UFC в истории он и его бизнес-партнёры — братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта — не имели никакого отношения. До перехода под контроль Zuffa и начала новой эры в истории промоушена оставалось ещё восемь лет, а первые шаги на пути к становлению смешанные единоборства делали благодаря Арту Дэйви. Предприниматель вдохновился серией видеороликов с участием Рориона Грейси, в которых мастер бразильского джиу-джитсу бился с представителями других видов боевых искусств у себя в зале, и загорелся идеей продемонстрировать это широкой публике.

Ради этого при поддержке 28 инвесторов была организована компания WOW Promotions, основателями которой наравне с Дэйви выступили тот же Грейси, известный сценарист Джон Милиус, а также Боб Мейровиц и Джон Айзекс — пионеры в области трансляций мероприятий по платной подписке (pay-per-view). В конце 1980-х первый запустил компанию Semaphore Entertainment Group, впоследствии к ней присоединился и второй.

Самого Дэйви привлекала перспектива найти ответ на извечный вопрос, кто победит в поединке боксёра и борца. Однако он решил не ограничиваться этим и собрать в рамках одного шоу представителей разных видов боевых искусств, сражающихся друг с другом в восьмиугольной клетке. Во многом создатели вдохновлялись известными игровыми франшизами Mortal Kombat и Street Fighter, где дрались бойцы не только разных дисциплин, но и разных полов и даже миров. Промоутеры хотели воссоздать нечто подобное в реальной жизни и изначально намеревались сделать действо в октагоне по-настоящему брутальным. Но замыслы с жестоким добиванием соперника и обнесением октагона колючей проволокой, к счастью, были отвергнуты.

С какими проблемами пришлось столкнуться?

До того как Дэйви познакомился с Мейровицем и Айзексом, одна из главных трудностей заключалась в нежелании крупных компаний транслировать UFC. По этому вопросу Арт обращался к ESPN, Prime Ticket, HBO и Showtime, но везде получал отказ. И если первые двое сделали это в довольно мягкой форме, то вторые были не так обходительны.

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Как рассказывал в своей биографии Дэйви, в HBO рекомендовали «захлопнуть дверь перед носом» того, кто придёт в офис с предложением показать первенство по кикбоксингу или MMA. А в Showtime сказали, что скорее будут заинтересованы в трансляции шоу «супружеских», нежели боевых искусств (в английском языке игра слов martial и marital звучит гораздо изящнее). Поэтому ему и пришлось связаться с SEG — амбициозной, но далеко не самой крупной компанией.

Не всё было просто и со спортсменами. Изначально Дэйви намеревался привлечь 16 участников, но эти планы пошли прахом. А из «списка мечты» Арта туда не удалось завлечь никого. Он хотел увидеть в клетке бывшего дефенсив энда команды НФЛ «Миннесота Джетс» Майка Гостино, бойца кунг-фу Эмина Бозтепе, известных боксёров Митча Грина и Рэндалла Кобба, легенд кикбоксинга Питера Артса и Эрнесто Хуста, трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, а также самого Майка Тайсона. Но на приглашение таких звёзд не было ни возможностей, ни средств.

Кто выступил на UFC 1?

В итоговый список первого в истории турнира чемпионата под названием «Начало» попали восемь спортсменов. Причём встречались как остающиеся базовыми для многих атлетов и ныне дисциплины, так и те, которые уже практически не встретишь в профессиональных MMA. Среди них сумо, сават, кэмпо, шутфайтинг. Последние во многом стали прообразом смешанных единоборств.

Неудивительно, что далеко не все из них решили впоследствии продолжать карьеру в новом спорте. В общей сложности всего 2 минуты 18 секунд в клетке провёл боксёр Арт Джиммерсон, а сумоист Тэйла Тули и вовсе продержался там лишь 26 секунд, ведь чуть ли не в первом же размене он получил два рассечения, а также лишился нескольких зубов. Схватка с Жераром Гордо была первой на шоу и задала тон всему мероприятию.

При этом проходило шоу в формате Гран-при, которую впоследствии использовали PRIDE FC, а ныне активно применяют PFL, Bellator и ACA. Правда, если сейчас соревнования растягиваются на год и более, тогда его триумфатор определялся за один вечер. Таким образом, бойцы могли провести три поединка за пару часов.

Что касается правил, то те заметно отличались. Да, по-прежнему было запрещено кусаться и «выдавливать глаза», но не запрещались никакие приёмы, а отсутствовали как допинг-тестирование, так и базовая униформа. Атлеты были вольны выбирать свой стиль одежды, не были обязаны надевать перчатки и могли носить обувь.

Как и сейчас, схватка состояла из пятиминутных раундов и предполагала перерыв длиной 60 секунд между ними. Но разница в том, что число отрезков не лимитировалось. А завершиться бой мог лишь нокаутом, сдачей или по требованию одной из сторон.

Чем завершился турнир?

Несмотря на изначальное желание Дэйви, первый турнир так и не дал ответа на вопрос, кто же сильнее в поединке — боксёр или борец, ведь последних в списке участников не было, по крайней мере «чистокровных». Большинство так или иначе были ударниками, в то время как единственным ярко выраженным грэпплером был Ройс Грейси — младший брат Рориона и обладатель кораллового пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Наравне с вышеупомянутым Гордо они были единственными иностранными спортсменами, участвовавшими в дебютном шоу UFC, в то время как остальные шестеро представляли США. Однако именно Ройс и Жерар составили друг другу компанию в решающем бою, на пути к которому выбили из борьбы не только вышеупомянутых Джиммерсона и Тули, но и более примечательных персонажей.

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В полуфинале Гордо разобрался с Кевином Розье — триумфатором самой продолжительной битвы UFC 1. В первой схватке титулованный кикбоксер был вынужден провести почти полный раунд с Зейном Фрейзером, но за 40 секунд до его окончания всё же сломил сопротивление оппонента. Причём завершил дуэль серией ударов в голову по лежащему противнику — представить себе такое сейчас невозможно. Впрочем, как и хай-кик Жерара в голову припавшему на колено сумоисту.

Сражение продлилось всего 59 секунд и получилось предельно односторонним, а под конец Розье чуть было не ощутил на себе все прелести добивания в партере. Правда, Гордо поступил относительно толерантно и пробил по корпусу. Но Кевин не выдержал и этого — предпочёл постучать.

Грейси же затратил на две секунды меньше, хотя соперник у него был гораздо серьёзнее. В будущем Кен Шемрок станет звездой реслинг-промоушена WWE, обладателем титула UFC Superfight, а в 2002-м даже подерётся за пояс чемпионата в полутяжёлом весе — уже после того, как тот перейдёт в руки Уайта и Фертитта. Но тогда он попался на удушающий и сдался. И хотя стучал он явно, рефери не заметил этого и остановил битву лишь после того, как на это ему указал Ройс.

Финал же продлился ровно 100 секунд и вновь завершился в пользу мастера по бразильскому джиу-джитсу. В бою грэпплера и ударника верх взял первый, не позволив визави сделать буквально ничего. Грейси вновь выиграл удушающим и стал настоящим героем вечера в Денвере, ведь в проходившем в открытой категории первенстве победил боец, уступавший в весе всем своим противникам.

Какие последствия имело проведение UFC 1?

Несмотря на все трудности, первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата привлёк огромное внимание болельщиков. За поединками представителей разных видов боевых искусств в прямом эфире наблюдали около 90 тыс. зрителей, что было явно выше ожиданий. С учётом того что трансляция стоила $14,95, за один вечер WOW Promotions заработал более $1 млн.

Возможно, именно это заставило руководство UFC продолжить начатое и проводить мероприятия на регулярной основе. Следующее была организовано в мае 1994-го, третье — ноябре, а уже в 1995-м чемпионат устроил четыре шоу. И хотя тот же Уайт уверен, что прежнее руководство не планировало делать из этого полноценную франшизу, Дэйви считает иначе. По его словам, он уже тогда осознавал потенциал MMA и планировал превратить это в полноценный вид спорта, а лигу — в бизнес-проект.

Грейси в одночасье стал звездой и прославил свою семью и зал, поныне считающийся одним из самых уважаемых в мире MMA. Пусть его выходцы уже давно не добивались высоких результатов и уж тем более не завоёвывали трофеи в крупнейших промоушенах. Сам же Ройс подтвердил своё превосходство над конкурентами и на втором шоу UFC, а потом выиграл и четвёртый турнир, в финале разобравшись с легендарным Дэном Северном. Тот превосходил бразильца в весе более чем на 30 кг, но на исходе 16-й минуты угодил в треугольник.