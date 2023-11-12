Корешков удивился победе Аспинэлла над Павловичем

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков прокомментировал итоги боя россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я, конечно же, удивился победе Аспинэлла, вернее даже будет сказать, что скорее расстроился из-за поражения Сергея, поскольку поддерживал его. Всё-таки техническая оснащённость англичанина позволила ему одержать верх в этом поединке. Не скажу, что Том показал какой-то лаки панч, нет, просто у него был единственный шанс — именно в начале раунда.

Он хорошо потряс Павловича, поскольку соперники из тяжёлого веса, их удары мощны уже сами по себе, одного попадания тут хватит кому угодно. Аспинэлл хорошо и технично работал в этом поединке, пробил несколько удачных лоу-киков, после чего сделал стандартную смену уровня. Ударил сперва джебом по корпусу Павловича, после чего перешёл к его голове», — сказал Корешков RT.

Боец также отметил работу Аспинэлла с соотечественником боксёром Тайсоном Фьюри.



«Безусловно, работа с Фьюри дала свои плоды для Тома. У него было хорошее передвижение в поединке, он чувствовал дистанцию и как-никак эффективно работал руками. В любом случае спарринги с такими бойцами, как Тайсон, дадут результат», — добавил он.

Ранее легенда MMA Олег Тактаров выразил мнение, что Фьюри помог Аспинэллу победить Павловича.