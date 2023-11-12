Тактаров считает, что совет от Фьюри помог Аспинэллу победить Павловича

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал итоги боя россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Если проводить аналогию с миром насекомых, то мы определённо увидели схватку паука и мухи. Павлович, которого можно сравнить в данном случае с мухой, пытался подлететь, ударить англичанина и сразу же отойти, при этом достаточно неплохо двигаясь. Аспинэлл, выступающий в роли паука, маскировал то, как он заманит свою жертву в сети. Все зрители ожидали, что он пройдёт Сергею в ноги, а он дёргал его вверх и вниз, пытаясь атаковать то голову, то нижние конечности, при этом стараясь сбить опорную ногу россиянина, чтобы Павлович потерял равновесие.

Том пробовал показать удары в голову, чтобы точно пройти в ноги Павловичу. Англичанин к тому же вытягивал россиянина на себя, когда делал вид, что удары Сергея дошли до цели. Он прогибался в спине, оставаясь при этом на опорной ноге, считая, что атака Павловича будет проходить дальше и он попадёт в его ловушку, но в итоге получился четвёртый вариант. Павлович не поверил, что Аспинэлл будет атаковать руками, используя длинные комбинации, поэтому оба удара англичанина достигли цели. Вывод из этого напрашивается только один: удары не должны быть сильными, важна их точность — именно это позволит свалить с ног любого соперника», — заявил Тактаров RT.

По мнению бойца, британский боксёр Тайсон Фьюри мог подсказать Аспинэллу, как действовать в бою с Павловичем.

«Что любопытно: если говорить о спаррингах англичанина с соотечественником Тайсоном Фьюри, думаю, что последний мог научить Тома своей излюбленной тактике, сделать вид, что ты пропускаешь удар. Это в итоге и принесло свои плоды в заключительном отрезке боя, когда англичанин сумел обмануть Павловича, после чего обрушил на него шквал ударов по голове», — добавил он.

Ранее в команде Павловича не исключили проведение реванша с Аспинэллом.