Корешков посоветовал Павловичу подраться с Ганом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков ответил на вопрос, с кем стоит сойтись Сергею Павловичу в следующем бою после его поражения на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в противостоянии с англичанином Томом Аспинэллом.

«После восстановления Сергей должен подраться с кем-то вроде Сирила Гана, если мы говорим о титульной гонке, поскольку с ним россиянин ещё не встречался. В принципе, такое имеет место. Чем такое противостояние будет интересно? Прежде всего тем, что оба бойца являются ударниками, которые предпочитают драться в стойке. Я бы даже сказал, что у Павловича также будет шанс на то, чтобы забороть Сирила, ведь у него есть преимущество за счёт греко-римской борьбы, которой он владеет», — заявил Корешков RT.

Ранее легенда MMA Олег Тактаров поделился мнением, кто должен стать следующим соперником Аспинэлла после его победы над Павловичем.