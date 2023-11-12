Бадаев: можно сказать, что Павловича побили его же оружием

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.

«Ключевой фактор в победе Аспинэлла — скорость. Он был слишком быстрым для Сергея. Был один момент, когда Сергей, казалось, зацепил Аспинэлла, но не развил успех и работал в манере ожидания. А Аспинэлл сразу же включился и начал использовать свою скорость. Можно ли было Сергею сработать по-другому, не делая акцент на тяжёлый удар, а действовать разнообразнее... Это вопрос его подготовки, тактического плана», — сказал Бадаев.

Он отметил, что Павловичу противостоял умный и тактически грамотный оппонент.

«Обидное поражение. До боя шли же рассуждения, что Сергей может в начале боя срубить Аспинэлла, но если поединок затянется, то у Сергея могут быть проблемы. А в итоге... Можно сказать, что Павловича побили его же оружием. Это неудачный опыт, но нужно признать, что Аспинэлл — хороший тяжеловес с отличной скоростью, он разнообразный и быстрый, бьётся и в стойке, и в партере».

Поединок завершился победой Аспинэлла нокаутом в первом раунде. Британец выиграл 14-й бой из 17.

Ранее сообщалось, что Монсон считает, что в бою с Аспинэллом у Павловича всё пошло не по плану.