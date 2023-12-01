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Царукян: сильные стороны Дариуша — джиу-джитсу и боксёрская ударная техника

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Российский боец армянского происхождения лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян сообщил, что изучил технику ведения боя американца Бенеила Дариуша. 

«Сильные стороны — это джиу-джитсу и боксёрская ударная техника. Размашистая, но довольно неплохая. Есть нокаутирующий удар», — цитирует Царукяна Metaratings.

Он также признался, что бой Дариуша с Чарльзом Оливейрой не показал, что его соперник переживает спад.

«Но поединок был для меня информативным. Мы работаем именно над той комбинацией, которую он пропустил», — добавил Царукян.

Бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 233. Поединок состоится в Остине (США) 3 декабря.

На счету 27-летнего Царукяна 20 побед и три поражения в MMA. У 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Ранее Царукян заявил, что переход Махачева в полусредний вес не в его интересах.



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