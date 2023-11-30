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Царукян: переход Махачева в полусредний вес не в моих интересах

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Боец лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян дал понять, что не хотел бы перехода чемпиона дивизиона Ислама Махачева в полусредний вес.
Царукян: переход Махачева в полусредний вес не в моих интересах
  • Gettyimages.ru

«В ваших ли это интересах?» — «Нет, не в моих интересах. У Ислама большое имя. Подраться с ним — большой шаг вперёд», — цитирует Царукяна Metaratings.

Махачев после успешной защиты чемпионского титула в поединке с австралийцем Алексом Волкановски дал понять, что намерен перейти в полусредний вес.

На счету 27-летнего Царукяна 20 побед и три поражения в MMA.

Ранее Хавьер Мендес заявил, что Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года. 

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