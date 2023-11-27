Мендес считает, что Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года
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«Ему обязательно нужно провести два месяца тренировочного лагеря. Насколько мне известно, лагерь пока он не начинал. Поскольку ближайшие турниры уже заняты, я сомневаюсь, что он будет драться до марта», — сказал Мендес в своём подкасте.
Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийского бойца нокаутом в первом раунде.
7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.
Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.