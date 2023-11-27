Мендес считает, что Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предположил, когда чемпион UFC Ислам Махачев проведёт свой следующий поединок.

«Ему обязательно нужно провести два месяца тренировочного лагеря. Насколько мне известно, лагерь пока он не начинал. Поскольку ближайшие турниры уже заняты, я сомневаюсь, что он будет драться до марта», — сказал Мендес в своём подкасте.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийского бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.