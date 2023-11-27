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Мендес считает, что Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года

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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предположил, когда чемпион UFC Ислам Махачев проведёт свой следующий поединок.
Мендес считает, что Махачев ближайший поединок проведёт не раньше марта 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Ему обязательно нужно провести два месяца тренировочного лагеря. Насколько мне известно, лагерь пока он не начинал. Поскольку ближайшие турниры уже заняты, я сомневаюсь, что он будет драться до марта», — сказал Мендес в своём подкасте.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийского бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P. 

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.

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