Царукян: хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул

Российский боец Арман Царукян высказался о своих амбициях после победы над американцем Бенэилом Дариушем в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.

«Теперь я иду к титульному бою. Я хочу, чтобы в следующем моём бою на кону стоял титул. Но если нет, то я готов драться с кем угодно. И рано или поздно я доберусь до титула», — сказал Царукян после боя.

Поединок между спортсменами завершился в первом раунде досрочной победой россиянина нокаутом.

Теперь на счету Царукяна 21 победа при трёх поражениях. В активе Дариуша 22 выигрыша, шесть проигрышей и одна ничья.

Ранее Царукян предположил, как сложится его следующий поединок с чемпионом UFC Исламом Махачевым.