TMZ Sports: бывший чемпион UFC Хилл арестован за избиение своего брата

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории американский боец смешанных единоборств (MMA) Джамал Хилл арестован за избиение своего брата Джеймса Хилла — младшего.

Как сообщает TMZ Sports, 32-летний американец был помещён под стражу в тюрьму округа Кент (штат Делавэр, США) в понедельник, 27 ноября.

По информации источника, Хилла отпустили вечером того же дня после предъявления ему официальных обвинений в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

Боец должен предстать перед судом в январе 2024 года на слушании по этому вопросу.

На счету Хилла 12 побед и одно поражение в MMA. В своём последнем поединке 21 января на турнире UFC 283 боец одержал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой и забрал вакантный пояс в полутяжёлом весе. 14 июля американец отказался от титула из-за разрыва ахилла.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Арман Царукян и американец Бенеил Дариуш сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 233.