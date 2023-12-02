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TMZ Sports: бывший чемпион UFC Хилл арестован за избиение своего брата

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории американский боец смешанных единоборств (MMA) Джамал Хилл арестован за избиение своего брата Джеймса Хилла — младшего.
TMZ Sports: бывший чемпион UFC Хилл арестован за избиение своего брата
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщает TMZ Sports, 32-летний американец был помещён под стражу в тюрьму округа Кент (штат Делавэр, США) в понедельник, 27 ноября.

По информации источника, Хилла отпустили вечером того же дня после предъявления ему официальных обвинений в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

Боец должен предстать перед судом в январе 2024 года на слушании по этому вопросу.

На счету Хилла 12 побед и одно поражение в MMA. В своём последнем поединке 21 января на турнире UFC 283 боец одержал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой и забрал вакантный пояс в полутяжёлом весе. 14 июля американец отказался от титула из-за разрыва ахилла.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Арман Царукян и американец Бенеил Дариуш сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 233.

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