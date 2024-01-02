Реванш Анкалаева с Уокером, испытание Евлоева и первая защита Стрикланда: главные события января в MMA

Магомед Анкалаев сразится с Джонни Уокером в ответном поединке и постарается прервать серию из двух безвыигрышных боёв, а Мовсар Евлоев померится силами с третьим номером полулёгкого веса UFC Арнольдом Алленом. Шон Стрикланд проведёт первую защиту титула в среднем весе в схватке с Дрикусом Дю Плесси, а Ракель Пеннингтон и Майро Буэно Силва поборются за вакантный пояс в 61,2 кг. В свою очередь, Олег Борисов сойдётся в реванше с Магомедом Бибулатовым, а на кону будут стоять пояс в легчайшей категории и путёвка в финал Гран-при ACA.

UFC Fight Night 234

Дата и место проведения: 13 января, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Магомед Анкалаев — Джонни Уокер, Андрей Орловский — Валдо Кортес-Акоста.

По традиции в январе большинство MMA-промоушенов берут паузу и возвращаются к активной деятельности лишь ближе к началу весны, но UFC это не касается. Крупнейшая лига мира уже в середине месяца устраивает первый турнир в году и украшает его крайне интересным реваншем. В рамках него Магомед Анкалаев постарается исправить возникшее в их предыдущем поединке недоразумение и доказать, что по уровню заметно превосходит Джонни Уокера.

По большому счёту, это было видно ещё во время их встречи на UFC 294. Но Анкалаев зачем-то нанёс запрещённый удар коленом и отдал судьбу схватки в руки врачу, чьё поведение на шоу в Абу-Даби выглядело крайне странным. Тот счёл Уокера неготовым продолжать драться и лишил россиянина не только победы, но и драгоценного времени. Возьми он верх в октябре, сейчас уже мог бы набирать форму к сражению за пояс с Алексом Перейрой. А теперь будет вынужден попытаться прервать серию из двух безвыигрышых поединков.

В свою очередь, добиться успеха впервые с апреля 2022-го постарается ветеран единоборств Андрей Орловский. Не успел 44-летний белорус взять верх четыре раза подряд, как дважды уступил в первом раунде и заставил заговорить о его скором уходе на пенсию. Правда, сам он пока об этом не думает. Возможно, надеется стать рекордсменом UFC по числу проведённых схваток за всю историю. На данный момент в его активе таких значится 40, больше лишь у Джима Миллера (42).

UFC 297

Дата и место проведения: 20 января, Торонто (Канада)

Значимые бои: Шон Стрикланд (ч) — Дрикус Дю Плесси (титул в среднем весе), Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Сильва (вакантный титул в легчайшем весе), Мовсар Евлоев — Арнольд Аллен.

Не обойдётся в январе и без боёв за трофей, причём таковых пройдёт сразу два. И наибольший интерес привлекает сражение за пояс в 83,9 кг, которое обещает стать одним из самых сложно прогнозируемых за последние годы. Да, в сентябре Шон Стрикланд сломил сопротивление Исраэля Адесаньи и сотворил одну из главных сенсаций 2023-го в MMA, но справедливо ли называть его сильнейшим в дивизионе? Скорее нет, чем да. Американец по-прежнему остаётся довольно средним спортсменом без ярко выраженных сильных сторон, а во многих аспектах даже слабее будущего визави. Дрикус Дю Плесси не уступает ему в силе удара и успел продемонстрировать своё мастерство в битвах с такими оппонентами, как экс-чемпион Роберт Уиттакер и ветеран Дерек Брансон. И он уж точно более голоден, чем бывший обладатель титула, чей уровень мотивации в последнее время вызывал серьёзные вопросы.

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Непросто предсказать и имя триумфатора дуэли за вакантный титул в дивизионе до 61,2 кг, где уже полгода как начался период безвременья. После ухода из спорта Аманды Нуньес, единственной достойной кандидаткой в чемпионки виделась Джулианна Пенья, которая нанесла ей единственное поражение в период 2015 — 2023 годов. Но американка до сих пор не вернулась в строй из-за травмы. В её отсутствие за звание поспорят Ракель Пеннингтон и Майро Буэно Силва — второй и третий номера рейтинга. И назвать их достойными сменщицами для легендарной бразильянки не получается.

Да, первая идёт на серии из пяти побед, но одержаны они были в основном над середняками, в то время как звёздам она проигрывала. В 2020-м не смогла справиться с Холли Холм, а ранее была бита той же Нуньес и Жермейн де Рандами. Вторая же и вовсе лишь недавно поднялась из наилегчайшего веса, но уже успела угодить в скандал. Да, в июле Силва «задушила» ту же Холм, но сразу после этого была поймана на допинге, а их бой был признан несостоявшимся. Однако всё равно получила шанс побороться за трофей. А это много говорит об уровне конкуренции.

В свою очередь, ворваться в чемпионскую гонку попытается Мовсар Евлоев, уже долгое время считающийся одним из самых талантливых полулегковесов лиги. До настоящего момента россиянин одержал уже семь побед в UFC, но ни разу не дрался с топами. И первым подобным испытанием для него станет встреча с Арнольдом Алленом. Англичанин «выкосил» половину категории и вплотную подобрался к званию первого претендента, но в напряжённой схватке уступил Максу Холлоуэю. И теперь вынужден защищать третью строчку в рейтинге.

Оба спортсмена очень разноплановые и могут вести бой как в стойке, так и в партере, поэтому скучным и однообразным он вряд ли станет. Но если Евлоев сумеет справиться с обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, то уже в ближайшее время может помериться силами с тем же Холлоуэем или Яиром Родригесом. А там не за горами и противостояние с уже не кажущимся неуязвимым Александром Волкановски.

ACA 169

Дата и место проведения: 26 января, Грозный (Россия)

Значимые бои: Олег Борисов (ч) — Магомед Бибулатов (титул в легчайшем весе).

В конце месяца свой первый турнир в году проведёт и российский промоушен. И хотя до настоящего момента полная программа шоу ещё неизвестна, главный поединок вечера способен заинтриговать многих. Олег Борисов сразится с Магомедом Бибулатовым в реванше, а триумфатор получит не только титул в 61,2 кг, но и путёвку в финал Гран-при.

И пока фаворитом кажется именно действующий чемпион, продолжающий поражать поклонников MMA. В июле 2020-го Борисов проиграл третий раз подряд и, казалось, расстался с надеждами добиться успеха в лиге. Ведь мало кто надеялся на внезапное преображение спортсмена на 36-м году жизни. Но оно чудесным образом произошло. Олег взял верх три раза кряду, а потом разобрался с самим Бибулатовым и взошёл на вершину категории. Однако не остановился на этом и в марте нанёс первое поражение бывшему обладателю трофея Рустаму Керимову. Идеальным завершением такого яркого этапа карьеры стала бы победа в Гран-при, но Магомед вряд ли намерен сдаваться без боя.