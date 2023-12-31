В США разрешат боксёрам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях
Как заявляют в USA Boxing, цель их новой политики заключается в том, чтобы «обеспечить справедливость и безопасность для всех боксёров».
Боксёрам, желающим изменить категорию, необходимо объявить о своей новой гендерной идентичности, сделать операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.
Ранее сообщалось, что IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации.