В США разрешат боксёрам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Ассоциация бокса США (USA Boxing) разрешит участвовать боксёрам-трансгендерам в женских соревнованиях в 2024 году.

Как заявляют в USA Boxing, цель их новой политики заключается в том, чтобы «обеспечить справедливость и безопасность для всех боксёров».

Боксёрам, желающим изменить категорию, необходимо объявить о своей новой гендерной идентичности, сделать операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

Ранее сообщалось, что IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации.