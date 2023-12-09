IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации
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Данное решение было принято конгрессом IBA в Дубае. Ассоциации нарушили ряд положений устава организации, в том числе в части двойного членства.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.
IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
Ранее сообщалось, что US Boxing Federation вошла в состав IBA.