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IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации

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Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение прекратить членство национальных ассоциаций Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции в организации.
IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Данное решение было принято конгрессом IBA в Дубае. Ассоциации нарушили ряд положений устава организации, в том числе в части двойного членства.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Ранее сообщалось, что US Boxing Federation вошла в состав IBA.

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