Американская организация US Boxing Federation вошла в состав IBA

US Boxing Federation стала членом Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Как сообщает РИА Новости, голосование состоялось на конгрессе IBA в ОАЭ, за принятие US Boxing Federation проголосовали более 86% членов ассоциации.

Президентом US Boxing Federation является имеющий российское гражданство бывший абсолютный чемпион в полутяжёлом весе Рой Джонс — младший.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Ранее Кремлёв заявил, что отсутствие невозможности для спортсмена выступать под национальной символикой и слушать гимн родной страны унижает его достоинство.