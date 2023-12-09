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Американская организация US Boxing Federation вошла в состав IBA

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US Boxing Federation стала членом Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Американская организация US Boxing Federation вошла в состав IBA
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

Как сообщает РИА Новости, голосование состоялось на конгрессе IBA в ОАЭ, за принятие US Boxing Federation проголосовали более 86% членов ассоциации.

Президентом US Boxing Federation является имеющий российское гражданство бывший абсолютный чемпион в полутяжёлом весе Рой Джонс — младший.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). В новую структуру уже вошли 12 федераций.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Ранее Кремлёв заявил, что отсутствие невозможности для спортсмена выступать под национальной символикой и слушать гимн родной страны унижает его достоинство.

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