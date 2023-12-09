Кремлёв: людей, призывающих унижать атлетов, не должно быть в спорте

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что невозможность спортсмена выступать под национальной символикой и слушать гимн родной страны унижает его достоинство.

«Спортсмен выступает и хочет, чтобы в честь его побед играл гимн, чтобы он выступал с национальной символикой. Отсутствие этого является унижением для атлета. Людей, которые призывают унижать спортсменов, не должно быть в спорте», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Кремлёв призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост.