Кремлёв: людей, призывающих унижать атлетов, не должно быть в спорте
- РИА Новости
«Спортсмен выступает и хочет, чтобы в честь его побед играл гимн, чтобы он выступал с национальной символикой. Отсутствие этого является унижением для атлета. Людей, которые призывают унижать спортсменов, не должно быть в спорте», — цитирует Кремлёва РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Кремлёв призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост.