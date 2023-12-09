Президент IBA Кремлёв: глава МОК Бах не соответствует своей должности

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост.

«Бах не соответствует своей должности. Он должен её покинуть. Кроме коррупции, есть воровство и грабёж у спортсменов. Чтобы Бах хорошо летал и кушал. А спортсмены живут с клопами. Бах ворует у спортсменов. Я его не боюсь — хочу, чтобы все знали правду, и чтобы спорт очистился от этой гиены», — сказал Кремлёв на конгрессе IBA.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Кремлёв высказал мнение касательно выступления российских спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях.