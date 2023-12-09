Президент IBA Кремлёв: глава МОК Бах не соответствует своей должности
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«Бах не соответствует своей должности. Он должен её покинуть. Кроме коррупции, есть воровство и грабёж у спортсменов. Чтобы Бах хорошо летал и кушал. А спортсмены живут с клопами. Бах ворует у спортсменов. Я его не боюсь — хочу, чтобы все знали правду, и чтобы спорт очистился от этой гиены», — сказал Кремлёв на конгрессе IBA.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Кремлёв высказал мнение касательно выступления российских спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях.